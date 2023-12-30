Астрологічний прогноз на 30 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: через небезпеку піддатися чужій думці і все зіпсувати небажано розпочинати нові та важливі – навіть побутові – справи та ухвалювати важливі рішення.

Символ дня: Дзеркало.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: зелений, смарагдовий, нефритовий, малахітовий.

Щасливе каміння дня: агат, опал, аметист, шпинель.

За яку частину тіла відповідає: поперек.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, хоч і не призводять до серйозних ускладнень, тривають довго і погано піддаються лікуванню, тому кожен день зволікання з лікуванням ускладнить становище.

Харчування дня: від жирної та важкої для шлунка їжі краще відмовитися на користь овочів, зелені, свіжих соків і фіто-чаїв.

Стрижка дня: стрижка не тільки погіршить зовнішній вигляд, а й принесе неприємності в життя.

Сни дня: потрібно створювати обереги від пристріту та читати відповідні змови.

Табу дня: потрібно – хоча б на день – відмовитись від шкідливих звичок: зловживання алкоголем та куріння.

Цитата дня: «Люди, які не мають недоліків, мають дуже мало чеснот» (Авраам Лінкольн).

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