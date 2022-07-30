Астрологічний прогноз на 30 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від нових починань у всіх сферах життя сьогодні необхідно відмовитися – успіхом вони не завершаться. День також несприятливий для рішучих бізнес-кроків, фінансових операцій, зміни місця роботи та спілкування з начальством.

Символ дня: леопард.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: лимонний, шафрановий.

Щасливе каміння дня: авантюрин, сердолік.

За яку частину тіла відповідає: потилична частина голови.

Хвороби дня: не можна перевтомлюватися, робити операції на голові, зокрема стоматологічні.

Сни дня: сни цієї ночі рідко здійснюються і не несуть важливої інформації, тож не варто брати їх близько до серця.

Афоризм дня: "Люди, які живуть у скляних будинках, не повинні кидатися камінням" (англійське прислів'я).

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Сарго – дарує своїм підопічним найкраще місце у житті та професії.

Магія та містика дня: можна заготовляти цілющі трави і робити з них зілля – лікувальні чаї, мазі та настоянки.

Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію, краще пропустити чужі випади повз вуха.

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