Астрологічний прогноз на 30 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: починати варто лише ті справи, які розраховані на швидке виконання – висловлюючись спортивною термінологією, спринтерські, що ж стосується стаєрських, то з ними, як і з вирішенням важливих питань, краще зачекати. Спілкування сьогодні принесе багато задоволення, а ось ділові питання вирішити не вдасться – не варто навіть намагатися.

Символ дня: роза вітрів.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: ліловий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: корал, геліотроп.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, легко виліковуються, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря. Рекомендовано всі хірургічні операції, окрім стоматологічних.

Харчування дня: можна сідати на дієту та займатися лікувальним голодуванням.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто несуть корисну інформацію, тому на них варто звернути увагу.

Стрижка дня: стригти волосся сьогодні небажано.

Афоризм дня: "Розумна жінка додає цукор до всього, що каже чоловікові, і прибирає сіль з усього, що чоловік каже їй" (східна мудрість).

Ангел-охоронець дня: Арфед – дарує своїм підопічним усі багатства світу.

Магія та містика дня: можна робити талісмани для залучення удачі, особливо у фінансовій сфері.

Табу дня: не можна брехати та бажати зла іншим людям – втім, це небажано робити й будь-якого іншого дня.

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