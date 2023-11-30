Астрологічний прогноз на 30 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які проблеми чи досягнення цього дня – наслідок власних помилок чи, навпаки, перемог, тому не варто – особливо у першому випадку – звалювати свою провину на когось іншого.

Символ дня: Мавпа.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий.

Щасливі камені дня: опал, шпинель.

За яку частину тіла відповідає: шкіра.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, тривають довго, тому необхідно одразу ж звертатися до лікаря за допомогою.

Харчування дня: обмеження у харчуванні – особливо лікувальне голодування – не тільки очистять організм, але зцілять від багатьох недуг.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Магія та містика дня: одягніть оберіг або амулет з бірюзою — це допоможе не стати жертвою пристріту

Сни дня: сни нинішньої ночі дадуть важливу пораду щодо лікування від недуг.

Табу дня: під забороною шкідливі звички – особливо куріння.

Цитата дня: «Чим більше любові, мудрості, краси, доброти ви відкриєте в самому собі, тим більше ви помітите їх у навколишньому світі» (Мати Тереза).

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