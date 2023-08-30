Астрологічний прогноз на 30 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день невдалий для старту нових проєктів. Небажано ухвалювати серйозні рішення – існує ризик врахувати не всі фактори та припуститися прикрої помилки.

Символ дня: крилатий шакал.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: червоний і чорний.

Щасливе каміння дня: смарагд, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза, діафрагма.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, боротися з якими необхідно згідно зі заздалегідь складеними лікарем призначеннями.

Харчування дня: можна вживати різні продукти і навіть влаштовувати застілля, головне – дотримуватися почуття міри: переїдання не найкращим чином позначитися на стані здоров'я.

Стрижка дня: стригтися цього дня небажано – особливо тим, хто має проблеми з артеріальним тиском.

Дачні роботи дня: овочі та фрукти, зібрані сьогодні, непридатні для тривалого зберігання – краще одразу ж їх з'їсти.

Магія й містика дня: можна читати – й перечитувати – езотеричні праці, в них відкриються нові знання.

Сни дня: сни можуть розповісти людині про те, якою є її сутність: якщо сон легкий і добрий, отже, в ній є велике світле начало – і навпаки.

Табу дня: не можна їсти яблука.

Цитата дня: "Щоразу потрібно стрибати зі скелі і відрощувати крила на шляху вниз" (Рей Бредбері).

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