Астрологічний прогноз на 30 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно відсторонитися від повсякденної метушні і відмовитися від втілення в життя нових справ, що у вихідний день зробити набагато простіше, ніж будні.

Символ дня: водяна лілія.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: бузковий фіолетовий.

Щасливе каміння дня: арагоніт, біломорит, аметист, молочний опал, аквамарин.

За яку частину тіла відповідає: очі, кровоносна система.

Хвороби дня: не варто довго сидіти за комп'ютером, читати за поганого освітлення, нервувати і зловживати солоною їжею.

Афоризм дня: "Все, що дратує в інших, може вести до розуміння себе".

Геометрична фігура дня: зигзаг.

Шлюб та стосунки дня: небажано одружуватися – у другої половинки можуть виявитися таємниці, які завадять щасливому спільному життю.

Містика дня: день сприятливий для так званої "жіночої магії" — приворотів та змов на щастя та злагоду в сім'ї.

Табу дня: нічого не можна руйнувати.

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