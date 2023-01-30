Астрологічний прогноз на 30 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: потужний приплив енергії, який люди відчувають у цей час, уможливлює реалізацію будь-яких проєктів – як нових, так і розпочатих раніше, але поки що з якоїсь причини незакінчених. Можна ухвалювати серйозні рішення, займатися бізнесом та здійснювати серйозні фінансові операції – прибуток від них гарантовано.

День символ: фонтан.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: жовтий, золотистий, бурштиновий, помаранчевий.

Щасливі камені дня: янтар, бірюза.

За яку частину тіла відповідає: грудний відділ.

Хвороби дня: сили організму перебувають на піднесенні, тому захворювання, що розпочалися цього дня, минають швидко і не залишають серйозних наслідків. Відомі випадки, коли в такий час навіть важко хворі люди починали почуватися краще і йшли на одужання.

Харчування дня: необхідно відмовитися від голодування, посту та суворої дієти, а в раціон необхідно включати якнайбільше овочів та фруктів.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали та читати змови, які закликають успіх у бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішнього дня не є віщими, але в них людина може побачити своїх померлих родичів – необхідно уважно поставитися до того, що вони скажуть: їхні слова можуть мати важливу пораду чи попередження.

Табу дня: небажано вирушати у поїздки – як короткі, і тривалі.

Ангел-охоронець дня: Масабель – виводить із лабіринтів, як у прямому, так і в переносному значенні цього слова.

Афоризм дня: "Кохання – це найкраще і найгірше, що є у світі" (Жоржі Амаду).

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