Астрологічний прогноз на 30 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати справи будь-якого ступеня складності – якщо вірити астрологам, на всіх них чекає успіх.

Символ дня: Орел, що ширяє в небесах.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, сапфіровий.

Щасливе каміння дня: червона яшма (підсилює сексуальність і пристрасть між партнерами), гірський кришталь (робить людину сміливою, підкреслює її шляхетність).

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки, черевна порожнина.

Хвороби дня: великий ризик травм, тому необхідно бути обережним, особливо під час занять спортом. Важливо також зберігати сили – цього дня вони поповнюються дуже повільно.

Харчування дня: у харчуванні потрібно дотримуватися помірності. Можна голодувати, постувати та сідати на дієту будь-якої складності, від м'яса та алкоголю необхідно відмовитися категорично.

Стрижка дня: стригтися потрібно лише у разі нагальної потреби.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, що використовують магічну силу напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сновидіння нинішньої ночі показують людині проблеми, які наяву вона воліє не помічати.

Табу дня: не можна напружувати очі, читаючи за поганого освітлення або довго сидячи за комп'ютером.

Цитата дня: «Людина – це здатність брати участь у долі інших людей» (Імануїл Кант).

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