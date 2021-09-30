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Астрологічний прогноз на 30 вересня – 1 жовтня

Астрологічний прогноз на 30 вересня – 1 жовтня

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Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частині організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: 25-й місячний день, який триватиме майже дві доби — це час, коли не рекомендується поспішати, метушитися і братися за кілька справ одразу — однаково їхня успішність дорівнюватиме нулю. Втім, вдаватися до лінощів теж не варто — необхідно знайти собі якесь спокійне, неклопітне заняття. Не варто давати гроші в борг — отримати їх назад вдасться нескоро.

Символ дня: морська мушля.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: можна і потрібно активно діяти.

Число дня: 7

Колір дня: зелений, салатовий, малахітовий.

Камені дня: червона яшма, тигрове та котяче око.

За яку частину тіла відповідає: коліна.

Хвороби дня: особливої уваги зажадають очі — можливі як травми, так і захворювання.

Слова дня: відпочинок і відновлення сил.  

Геометрична фігура дня: спіраль.

Шлюб і взаємини дня: побачення, швидше за все, розчарує, але справа не в вас і не у вашій половинці, а в положенні зірок — з його зміною все нормалізується.

Містика дня: можна медитувати і ворожити на картах Таро.

Табу дня: необхідно остерігатися води — не тільки не купатися в штучних і природних водоймах, а й пити з обережністю.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються люди, що мають потужну інтуїцію — як правило, вони мовчазні і замислені, зосереджені на своєму внутрішньому світі, тому їм рекомендується займатися розумовою діяльністю, літературною творчістю і ворожінням.

Прогнози на тиждень:

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