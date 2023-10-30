Астрологічний прогноз на 30 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна – і потрібно – ставати до втілення в життя нових професійних проєктів, що дуже вдало, зважаючи на те, що на календарі понеділок.

Символ дня: Дзвін.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий, лимонний, бурштиновий, золотистий.

Щасливе каміння дня: обсидіан, циркон.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: необхідно побоюватися вірусних захворювань: не можна переохолоджуватись і відвідувати місця масового скупчення людей.

Харчування дня: можна дозволити собі гастрономічні надмірності, але лише за умови дотримання міри.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, може спричинити застій у робочих справах.

Дачні роботи дня: можна готувати сад та город до зими – прибирати листя, вкривати від заморозків квіти та саджанці.

Магія та містика дня: можна робити захисні обереги та талісмани, які захистять кохану людину у найскладніших обставинах.

Сни дня: сни ночі часто бувають пророчими – вони збуваються протягом трьох днів.

Табу дня: не можна займатися самокритикою та самокопанням.

Цитата дня: «Найяскравіші спалахи радості зазвичай виникають від несподіваної іскри» (Семюел Джонсон).

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