Астрологічний прогноз на 30 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: вдалими виявляться будь-які починання, тому не варто упускати сприятливий шанс досягти успіху в тій чи тій сфері життя, але особливо успішними виявляться бізнес та фінанси.

Символ дня: Лотос.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: бузковий.

Щасливі камені дня: арагоніт, андалузит.

За яку частину тіла відповідає: очі.

Хвороби дня: необхідно також зберігати зір – не сидіти довго за комп'ютером і не читати за поганого освітлення.

Харчування дня: найкращими продуктами цього дня є овочі, фрукти та зелень – чим більше її буде на столі, тим краще

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

Магія та містика дня: можна займатися жіночою магією – насамперед, приворотами та відворотами.

Сни дня: сни цієї ночі порожні та неінформативні.

Табу дня: не можна нічого руйнувати.

Цитата дня: «Хвороби, що походять від перевтоми, лікуються спокоєм,а ті, що походять від ледарства, лікуються працею» (Гіппократ).

Читайте також: