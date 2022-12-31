Астрологічний прогноз на 31 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто братися за хоч скільки-небудь серйозні справи – їм не сприятимуть ні місячна доба, яка вважається "сатанинською", ні вихідний день. Зірки рекомендують зосередитися на домашніх клопотах: зробити прибирання, приготувати щось до святкового столу – тут успіх буде забезпечений усім без винятку.

Символ дня: кажан.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір: коричневий, шоколадний.

Щасливі камені дня: серпентин, моріон, змійовик.

За яку частину тіла відповідає: серцево-судинна система.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, тому необхідно вжити всіх запропонованих раніше лікарем заходів, щоб полегшити свій стан. Причиною багатьох недуг може стати ослаблений імунітет – бажано підтримати його хоча б прийманням вітамінів та прогулянками на свіжому повітрі.

Харчування дня: як правило, у цю місячну добу необхідно постувати. Але, оскільки попереду на нас чекає святкова ніч, можна відійти від суворих правил, дотримуючись водночас помірності – як у їжі, так і в питві: велика ймовірність харчових отруєнь та інтоксикацій.

Стрижка дня: стрижка цього дня – категоричне табу.

Афоризм дня: "Дія великої пристрасті не піддається аналізу" (Джозеф Конрад).

Ангел-охоронець дня: Амас – виконує бажання, особливо дитячі.

Магія і містика дня: бажано уникати будь-якої магії, але особливо любовної, результат таких дій може бути прямо протилежним.

Сни дня: сни нинішньої ночі не мають жодного сенсу, тож варто викинути їх із голови.

Табу дня: не можна розмовляти з незнайомими людьми – невідомо чим може закінчитися такий контакт.

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