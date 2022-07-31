Астрологічний прогноз на 31 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день вдалий для будь-яких починань, щоправда, необхідно дотриматись кількох умов. По-перше, не варто ризикувати – можна втратити більше, ніж придбати. По-друге, небажано працювати у колективі – успішним буде той, хто візьме всі професійні завдання – і всю відповідальність – на себе.

Символ дня: вибір між добром та злом.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: енергетика ослаблена, тому для втілення потрібно обирати лише найважливіші проєкти.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: смарагдовий, малахітовий.

Щасливе каміння дня: сардонікс, амазоніт.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: будь-яку хворобу сьогодні можна лікувати винятково консервативними методами – від хірургічних операцій та медичних маніпуляцій слід відмовитись.

Сни дня: сни нинішнього місячного дня часто бувають віщими, особливо якщо йдеться про їхню кольорову версію.

Афоризм дня: "Вчіться вибирати свої думки, як щодня вибираєте одяг у шафі" (Елізабет Гілберт).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Гофус – дарує своїм підопічним любов і пристрасть.

Магія та містика дня: можна знімати причину – зокрема і найскладнішу та занедбану, а також виготовляти талісмани та обереги.

Табу дня: не можна шкодити рослинам: рвати квіти, ламати гілки та пиляти дерева.

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