Астрологічний прогноз на 31 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли будь-які події — як хороші, так і не дуже — необхідно сприймати як даність і не сперечатися з долею.

Символ дня: лампада з олією.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: бірюза, мармур.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: імунітет наполегливо прагне до нуля, тому хвороби, що почалися у цей час, можуть бути тривалими і погано піддаватися лікуванню.

Сни дня: погані сни цієї ночі – попередження про небезпеку, якої можна уникнути, якщо дослухатися до порад підсвідомості, висловлених у сновидіннях.

Афоризм дня: "Люди зазвичай настільки щасливі, наскільки це дозволяють" (Авраам Лінкольн).

Геометрична фігура дня: квадрат – символ стабільності, стійкості та надійності.

Ангел-охоронець дня: Усавель – дарує щастя та талан у справах, особливо фінансових.

Магія та містика дня: можна проводити магічні ритуали на залучення удачі в коханні та дружбі.

Табу дня: під категоричною забороною знаходяться злі справи та слова – вони обернуться бумерангом.

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