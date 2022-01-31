Астрологічний прогноз на 31 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Що не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: найстрашніший день місячного календаря, коли на поверхню землі виходять усі монстри пекла, а на поверхню душі – всі негативні якості людського характеру. Необхідно бути обережними на безлюдних вулицях у темну пору року і менше спілкуватися з незнайомими людьми.

Символ дня: Гідра.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: сприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір: червоний, чорний.

Щасливі камені дня: чорні перли, білий опал, кольорова яшма.

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань — реагувати на це бажано блискавично, згадуючи про рекомендації лікаря.

Афоризм дня: "Мудрець не кладе всі яйця в один кошик" (Мігель де Сервантес).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб і стосунки дня: щасливою створена сьогодні сім'я не буде, тож краще шлюб не реєструвати.

Містика дня: ворожити можна лише в крайньому разі – його результати навряд чи потішать.

Табу дня: не можна вплутуватися в авантюри — їхні наслідки можуть виявитися непередбачуваними.

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