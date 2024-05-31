Астрологічний прогноз на 31 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час серйозних змін та трансформацій, коли не варто йти на поводі в інших людей – треба керуватися винятково власними інтересами.

Символ дня: химера.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: оранжевий, кораловий, теракотовий, світло-коричневий.

Щасливе каміння дня: колумбіт, сардонікс.

За яку частину тіла відповідає: сечостатева система.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго, тому не варто зволікати з лікуванням.

Харчування дня: від м'яса та грибів необхідно відмовитися, віддавши перевагу молочним продуктам.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: працюючи в саду або городі, не можна торкатися коріння рослин – пошкодження може призвести до його загибелі.

Магія та містика дня: потрібно «виставляти» захист від енергетичних вампірів та токсичних людей.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, але справджуються з точністю до навпаки.

Табу дня: необхідно уникати конфліктів.

Цитата дня: «Наше пізнання починається зі сприйняття, переходить у розуміння і закінчується причиною. Немає нічого важливішого за причину» (Імануїл Кант).

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