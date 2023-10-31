Астрологічний прогноз на 31 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: все, що станеться цього дня, невипадково – воно зумовлене вчинками людини у минулому, простіше кажучи, що вона посіяла, то й пожне. Виправити те, що зроблено, вже не можна, але зробити висновки зі своїх помилок і не повторювати їх надалі можна і потрібно.

Символ дня: Дзеркало.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: зелений, ментоловий, смарагдовий.

Щасливе каміння дня: аметист, опал.

За яку частину тіла відповідає: нирки.

Хвороби дня: можуть загостритись хронічні захворювання, лікувати які необхідно відповідно до рекомендацій, наданих раніше лікарем.

Харчування дня: день сприятливий для закладання програм для схуднення. Лікувальне голодування не тільки допоможе позбутися хвороб, а й очистить організм.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись – вона може призвести до неприємних життєвих подій.

Дачні роботи дня: можна готувати сад до зими – насамперед, вкривати коріння рослин від прийдешніх морозів.

Магія і містика дня: можна читати змови і проводити обряди, що позбавляють пороблення і пристріту.

Сни дня: сни нинішньої ночі безпосередньо пов'язані з недугою, від якої страждає людина: вони підкажуть шлях до зцілення.

Табу дня: необхідно відмовитися від шкідливих звичок – вживання алкоголю та куріння.

Цитата дня: «Коли тобі зле – дослухайся до природи. Тиша світу заспокоює краще, ніж тисячі слів» (Конфуцій).

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