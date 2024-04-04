Астрологічний прогноз на 4 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли не можна не лише розпочинати нові справи, а й припиняти роботу над тими, що були розпочаті раніше. Ухвалюючи рішення, хоч би якої життєвої сфери стосувалося, варто довіряти своїй інтуїції – вона не дасть помилитися.

Символ дня: Черепаха.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливе каміння дня: кварци, шпати, тигрове око.

За яку частину тіла відповідає: коліна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть нести серйозну небезпеку, тому зі зверненням до лікаря зволікати не слід.

Харчування дня: можна сидіти на дієті, постувати та голодувати.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: можна проріджувати розсаду, обрізати та прищеплювати плодові дерева та чагарники.

Магія та містика дня: гарний результат дасть ворожіння на картах Таро – вдасться отримати відповідь на будь-яке запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про події – як справжні, так і майбутні: особливого розшифрування вони не вимагають – все треба розуміти буквально.

Табу дня: до води треба ставитись з обережністю – особливо це стосується природних водойм, до яких краще взагалі не підходити.

Цитата дня: «Якщо нам потрібен відпочинок і зміна атмосфери, то найкраще – прогулянка морем» (Джером Клапка Джером).

Читайте також: