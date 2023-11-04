Астрологічний прогноз на 4 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли у будь-якій ситуації необхідно виявляти терпіння, врівноваженість та мудрість, які дають не так знання, як життєвий досвід.

Символ дня: Золотий ключик.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: синя яшма, синій сапфір.

За яку частину тіла відповідає: тазостегновий суглоб.

Хвороби дня: велика ймовірність переломів, вивихів та розтягнень.

Харчування дня: можна влаштовувати невеликі застілля, але водночас налягати не стільки на тваринну, скільки на рослинну їжу.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Магія та містика дня: можна вивчати духовну та езотеричну літературу: навіть у тих творах, які людина знає буквально напам'ять, вдасться знайти щось нове.

Сни дня: сновидіння цієї ночі можуть показати людині, які перешкоди стоять на шляху до заповітної мети, що вона собі поставила.

Табу дня: не можна використовувати чужі таємниці на шкоду їхньому власнику.

Цитата дня: «Бути найбагатшою людиною на цвинтарі для мене неважливо… Лягати спати і говорити собі, що зробив щось справді прекрасне, ось що важливо» (Стів Джобс).

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