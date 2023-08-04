Астрологічний прогноз на 4 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: негативна енергетика дня не сприяє серйозним професійним діям, але створює всі умови для роботи над помилками, виправлення яких допоможе покращити нинішню життєву і фінансову ситуацію.

Символ дня: Золота павутина.

Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: блакитний, блакитний.

Щасливе каміння дня: хризоліт, зелений гранат, червоний онікс.

За якусь частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго і принести масу неприємних наслідків.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, які можуть дратувати стінки кишечника: ковбасу, копчене м'ясо, сосиски, сардельки та фаст-фуд. Через серйозну ймовірність харчового отруєння потрібно відмовитися від алкогольних напоїв, молока та дріжджової випічки.

Стрижка дня: один із найкращих днів для будь-яких маніпуляцій з волоссям – насамперед, для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай коренеплодів, полоти землю і боротися зі шкідниками.

Магія та містика дня: бажано проводити містичні обряди, в яких задіяно вогонь та дим.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть бути промовистими, але тільки у разі їх правильного трактування, з якого можуть виникнути складності – бажано звернутися за допомогою до фахівців.

Табу дня: потрібно відмовитися від спілкування з людьми, чия адекватність викликає сумніви.

Цитата дня: "Немає нічого поганого в тому, що ви іноді помиляєтеся, головне, швидко це виявити"(Англійський економіст Джон Мейнард Кейнс).

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