Астрологічний прогноз на 4 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто поспішати із втіленням у життя нових – як професійних, так і побутових – проєктів, цього дня бажано планувати їх та продумувати шляхи досягнення поставленої мети.

Символ дня: Карти Таро.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: поєднання червоного та чорного.

Щасливі камені дня: синій агат, синій нефрит, синя яшма.

За яку частину тіла відповідає: хребет, тазостегновий пояс.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, мало того, що мають важкий перебіг, так ще й довго лікуються, тому необхідність берегти себе зростає у рази.

Харчування дня: голодувати зірки не рекомендують – шлунок цього дня потребує навантаження, але й не слід переїдати, особливо це стосується калорійної їжі.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки, але якщо необхідно терміново причепуритися, то чому б і ні.

Магія та містика дня: можна розширювати свої знання та навички в магічній сфері – наприклад, освоювати нові види ворожіння.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, підказують, як змінити своє життя на краще.

Табу дня: не можна використовувати на шкоду одкровення, якими поділяться з вами інші люди.

Цитата дня: «Якщо хочеш досягти успіху, намагайся вірити в це навіть тоді, коли в тебе вже ніхто не вірить» (Авраам Лінкольн).

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