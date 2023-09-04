Астрологічний прогноз на 4 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для ухвалення важливих рішень: що б людина не задумала в цей час, все вдасться втілити в життя.

Символ дня: Муза.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, сапфіровий.

Щасливі камені дня: червона яшма, кришталь.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго і потребують ретельного лікування, зволікати з яким не варто.

Харчування дня: можна голодувати, постувати, сідати на дієту та влаштовувати розвантажувальні – наприклад, яблучні чи кефірні – дні. Щоправда, найбільш радикальні методи обмеження у харчуванні необхідно узгодити з лікарем, інакше замість користі вони можуть завдати здоров'ю шкоди

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи: можна боротися з бур'янами, від посиленого поливання потрібно відмовитися.

Магія та містика дня: можна проводити магічні дії з мінералами та напівдорогоцінним камінням.

Сни дня: сни нинішнього місячного дня показують людині її саму у справжньому світлі: якщо щось їй не сподобається, ще не пізно все виправити

Табу дня: варто побоюватися великої висоти – небажано підніматися на верхні поверхи будинків та дивитися донизу, перебуваючи на кручі скелі.

Цитата дня: «Що трапилося одного разу, може ніколи не повторитись. Але те, що трапилося двічі, може статися і втретє» (арабське прислів'я).

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