Астрологічний прогноз на 4 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час, коли не можна допускати сумнівів – як у власних силах, так і у своїх діях: будь-яке починання виявиться успішним. День також сприятливий для зустрічей, які ще вчора – через непередбачуваність їхніх результатів – були під забороною.

Символ дня: орел, що високо ширяє.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: синій, індиго, ультрамарин.

Щасливі камені дня: червона яшма, гірський кришталь.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: велика ймовірність травм, тому необхідно бути обережними під час занять спортом і не піднімати важкі предмети.

Харчування дня: можна голодувати й постувати, від м'яса та алкоголю необхідно відмовитися категорично.

Стрижка дня: не найвдаліший день для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати коренеплоди на зберігання, полоти бур'яни та робити обрізання дерев і кущів.

Магія та містика дня: можна проводити магічні ритуали за допомогою напівдорогоцінного каміння й мінералів.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто збуваються, тому потрібно звернути на них увагу.

Табу дня: небажано підніматися на верхні поверхи будівель, особливо недобудованих і покинутих.

Цитата дня: "Іноді удар не влучає в ціль, але намір не може схибити" (Жан-Жак Руссо).

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