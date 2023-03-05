Астрологічний прогноз на 5 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на статус вихідного, день сприятливий для старту будь-яких важливих проєктів. Будь-яке ухвалене сьогодні рішення виявиться єдино правильним і виправдає себе на сто відсотків, а спілкування принесе масу задоволення і не спричинить сварок і конфліктів.

Символ дня: труба, що кличе до дії.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: бузковий, білий.

Щасливі камені дня: гіацинт, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: кишківник.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, триватимуть недовго і не залишать неприємних наслідків, проте на них необхідно звернути пильну увагу, оскільки вони свідчать про те, що в духовному житті людини щось іде не так.

Харчування дня: будь-яка рідина цього дня несприятливо впливає на стан здоров'я організму, тому від відповідної їжі краще відмовитися – навіть голодувати, якщо виникне така потреба, необхідно всуху.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, не лише прикрасить зовні, а й сприятиме матеріальному благополуччю.

Дачні роботи дня: будь-які рослини потребують інтенсивного поливання та підживлення.

Магія та містика дня: оскільки у багатьох цього дня можуть проявитися екстрасенсорні здібності, про які вони й не підозрювали, можна передбачити собі майбутнє.

Сни дня: сни цієї ночі не несуть корисної інформації, тому одразу забуваються.

Табу дня: незважаючи на вихідний, необхідно відмовитися від марного проведення часу – потрібно знайти собі хоч якусь справу.

Афоризм дня: "Шлях від землі до зірок – непростий" (Сенека).

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