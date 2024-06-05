Астрологічний прогноз на 5 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які розпочаті цього дня справи, так само як і ухвалені важливі рішення, як правило, виявляються вдалими, тому варто зволікати ні з тими, ні з іншими.

Символ дня: лотос.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: бузковий, лавандовий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: арагоніт, андалузит.

За яку частину тіла відповідає: очі.

Хвороби дня: необхідно контролювати артеріальний – особливо, внутрішньоочний – тиск. Потрібно менше сидіти за комп'ютером і читати за поганого освітлення, водночас частіше дивитися в далечінь і робити гімнастику для покращення зору.

Харчування дня: потрібно відмовитися від м'яса та злаків, і включити до раціону більше овочів, фруктів, натуральних соків та трав'яного чаю.

Стрижка дня: стрижка допоможе додати шарму та чарівності.

Магія та містика дня: не можна рвати квіти, проводити обрізання чагарників та спилювати дерева – навіть старі та засохлі.

Сни дня: до снів потрібно ставитись з максимальною увагою – вони несуть важливу інформацію.

Табу дня: не можна нічого руйнувати.

Цитата дня: «Все ж дивна річ інтуїція: і відмахнутися від неї не можна, і пояснити її неможливо» (Агата Крісті).

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