Астрологічний прогноз на 7 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: першу половину дня бажано присвятити розробці планів на наступний місячний місяць, у другій – можна поступово братися до їх реалізації.

Символ дня: ріг достатку.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: коричневий, шоколадний, кавовий, каштановий.

Щасливе каміння дня: жадеїт, халцедон, агат переливчастий.

За яку частину тіла відповідає: ротова порожнина.

Хвороби дня: велика ймовірність проблем із зубами, в жодному разі не можна відкладати відвідування стоматолога.

Харчування дня: можна голодувати, постувати та сідати на нову дієту. Від апетиту, що розбушувався, врятують заняття спортом.

Стрижка дня: від стрижки – як і будь-яких інших маніпуляцій із волоссям – потрібно відмовитися.

Дачні роботи дня: можна пересаджувати, щеплювати та підгодовувати рослини, від обрізки бажано відмовитися.

Магія і містика дня: можна позбавлятися пороблення і пристріту.

Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються рідко, але в них може бути підказка щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.

Табу дня: під забороною перебуває агресія – її наслідки можуть виявитися непередбачуваними.

Цитата дня: «Забувайте образи, ніколи не забувайте про доброту» (Конфуцій).

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