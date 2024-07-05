Астрологічний прогноз на 5 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від активних дій, незважаючи на середину робочого тижня, краще відмовитись, але їх можна обмірковувати та планувати.

Символ дня: Спрут.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: червоний, пурпуровий.

Щасливі камені дня: чорні перли, біла опала, перламутр.

За яку частину тіла відповідає: анус, пряма кишка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися небезпечними, тому зволікати зі зверненням до лікаря не варто.

Харчування дня: необхідно відмовитися від будь-якої шкідливої їжі – насамперед м'яса, замінивши її продуктами з великим вмістом клітковини: кашами, овочами, фруктами, цільнозерновим хлібом.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись категорично.

Дачні роботи дня: можна боротися з бур'янами та шкідниками.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення та пристріт, складати талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі пророчими не є, тому – у разі неприємного «сюжету» – їх можна не побоюватися.

Табу дня: не можна бажати нікому поганого навіть у думках.

Цитата дня: «Думки про майбутнє, постійні роздуми про те, як зробити більше, породжують такий стан розуму, за якого ніщо не здається неможливим» (Генрі Форд).

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