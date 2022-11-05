Астрологічний прогноз на 5 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли надмірна емоційність і підвищена уразливість можуть негативно позначитися на стосунках із близькими, друзями та – особливо! – коханими. В цей час також небажано займатися творчістю: невдача може призвести до удару по самооцінці.

Символ дня: серце.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: пасивний день.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: колір морської хвилі, бірюзовий.

Щасливе каміння дня: перламутр, рожеві перли.

За яку частину тіла відповідає: серце, судини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть призвести до серйозних ускладнень, тому не варто відкладати візит до лікаря.

Сни дня: сни нинішньої ночі пророчі – вони збуваються через сім днів.

Стрижка дня: від стрижки треба відмовитися.

Афоризм дня: "Подяка – символ шляхетності душі" (Езоп).

Ангел-хранитель дня: Ломадор – має здатність "розтягувати" час, ніби збільшуючи кількість годин у добі.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу води.

Табу дня: не можна бити посуд, особливо скляний – це може стати поганою прикметою.

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