Астрологічний прогноз на 5 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час сприятливий як для роботи, так і для господарських справ та відпочинку, а це означає, що в планах на день можна не обмежувати себе.

Символ дня: птах Фенікс.

Стихія дня: Земля, Вогонь.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливе каміння дня: хризоліт, гранатит, уваровіт.

За яку частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть мати серйозні наслідки, тому їх не можна ігнорувати.

Харчування дня: великий ризик харчових отруєнь, тому продукти необхідно вибирати ретельно.

Для стрижки день нейтральний – ні користі, ні шкоди вона сьогодні не принесе.

Магія та містика дня: рекомендується читати змови на примирення з друзями, родичами та коханими.

Сни дня: сни цієї ночі часто бувають віщими, тому потрібно уважно проаналізувати побачене.

Табу дня: під забороною – сидячий спосіб життя, він може мати неприємні наслідки.

Цитата дня: «Справжній друг з тобою, коли ти не маєш рації. Коли ти маєш рацію, кожен буде з тобою» (Марк Твен).

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