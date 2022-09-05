Астрологічний прогноз на 5 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: оскільки день сприятливий для будь-яких дій, спрямованих на творення, можна займатися будь-якими справами, які мають на меті створити щось нове: наприклад, стати до організації нового бізнесу або будівництва заміського будинку. Успішним буде спілкування на всіх рівнях – особливо важливо проводити ділові переговори.

Символ дня: джерело.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: бурштиновий, шафранний, вохра.

Щасливе каміння дня: бурштин, сардонікс, уваровіт.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудей.

Хвороби дня: день, коли треба дуже постаратися, щоб захворіти: недуги неохоче чіпляються до людини, і навіть тяжкохворим у цей час – хай і ненадовго – стає легше.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, яскраві, насичені подіями, а тому, на жаль, рідко збуваються, тому не варто приймати їх близько до серця.

Афоризм дня: "Щасливий шлюб — це довга розмова, яка завжди здається занадто короткою" (Андре Моруа).

Геометрична фігура дня: плавні переходи.

Ангел-охоронець дня: Масабель – допомагає вийти із найскладніших та заплутаних ситуацій.

Магія та містика дня: можна читати змови, спрямовані на залучення талану у професії, бізнесі, фінансах та торгівлі.

Табу дня: небажано вирушати в поїздки – вони не минуть гладко.

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