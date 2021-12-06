Астрологічний прогноз на 6 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: важливо уникати вразливості та недовірливості: оточення зовсім не бажає вам зла, а побоювання марні.

Символ дня: барс.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Число дня: 3.

Колір дня: янтарний, шафранний, охра.

Камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, є тривалими і мають важкий перебіг – особливо якщо вони пов'язані з сильними головними болями, тому не варто зволікати з їхнім лікуванням. Неприємні відчуття в зоні потилиці та шиї свідчать про загальну зашлакованість організму – отже, необхідно вжити заходів щодо його очищення: сісти на дієту, включити до свого раціону трав'яні чаї.

Афоризм дня: "І сам у полі воїн".

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб та взаємини дня: укладання шлюбу протипоказано.

Містика дня: можна заготовляти лікарські засоби та зілля на основі лікувальних трав.

Табу дня: не можна випускати з-під контролю емоції – це може негативно позначитися не лише на стосунках із людьми, а й самопочутті.

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