Астрологічний прогноз на 6 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: успіх сприятиме тим, хто займається науковою роботою та літературною творчістю. Від активних дій потрібно відмовитись на користь спокійного способу життя.

Символ дня: Журавлі.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір: синій.

Щасливе каміння дня: гіацинт, цитрин.

За яку частину тіла відповідає: бронхи.

Хвороби дня: необхідно також уникати переохолодження – особливо, протягів та холодної води.

Харчування дня: головне у харчуванні цього дня – поміркованість.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Магія та містика дня: день сприятливий для любовної магії.

Сни дня: сни нинішньої ночі – пророчими, тож не варто нікому про них розповідати.

Табу дня: не можна нічого продавати та віддавати.

Цитата дня: «Найкращий засіб для спалювання калорій – сміх» (Одрі Гепберн).

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