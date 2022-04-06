Астрологічний прогноз на 6 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна не побоюватися несподіваних та непередбачуваних подій: здебільшого він минає тихо та мирно. Важливо дослухатися до внутрішнього голосу та діяти відповідно до його підказок – він поганого не порадить.

Символ дня: журавель.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий для активних дій день.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: індиго, ультрамарин.

Щасливі камені дня: бірюза, рожевий халцедон.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: важливо берегти горло, зв'язки та бронхи: менше розмовляти, особливо на підвищених тонах, відмовитися від холодних напоїв.

Сни дня: сни нинішньої ночі, а саме їхній сюжет, зазвичай є пророчими – у прямому значенні слова, тому на нього необхідно звернути максимум уваги.

Афоризм дня: "Іноді обійми — це телепатія" (Стівен Кінг).

Геометрична фігура дня: овал – символ вічності та кругообігу життя.

Магія та містика дня: можна проводити магічні ритуали, що використовують магічну силу рослин.

Табу дня: не можна нічого нікому позичати – ні грошей, ні речей, ні продуктів, особливо це стосується горезвісної солі.

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