Астрологічний прогноз на 6 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна рада дня: за нові справи – навіть якщо йдеться про вирішення побутових проблем – братися не слід, на них не вистачить сил, тому треба завершувати ті, що були розпочаті раніше, та відпочивати.

Символ дня: Свічка.

Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: діамант, кришталь.

За якусь частину тіла відповідає: лицьова частина голови, мозок.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть затягтися на тривалий час, тому не варто пускати їх на самоплив.

Харчування дня: можна сидіти на строгій дієті, але навітьякщо вона не входить у плани, від гострої їжі та алкоголю краще відмовитись.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки – від неї краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна знищувати бур'яни, обрізати дерева та чагарники.

Магія та містика дня: можна знімати псування та прокляття, робити відвороти від негативно налаштованих людей.

Сни дня: про сні дня, хоч би яку енергетику – позитивну чи негативну – вони несли, не можна нікому розповідати.

Табу дня: не можна «рити іншому яму» – все відбудеться відповідно до відомого прислів'я.

Цитата дня: «Розумні заняття надають на людину таке благотворне заняття, яке сонце надає на природу: вони розсіюють похмурий настрій, постійно полегшують, зігрівають, піднімають дух»(Вільгельм Гумбольдт).

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