Астрологічний прогноз на 6 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Вчинки дня: під впливом негативних енергій дня – особливо це стосується першої його половини – люди стають помисливими та вразливими, тому не варто ображати їх навіть найнешкідливішими висловлюваннями.

Символ дня: дикий кіт.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Колір: вохра.

Камені дня: джеспіліт, пірит.

За якусь частину тіла відповідає: шия, вуха.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, довго тривають і важко піддаються лікуванню, тому до лікаря необхідно звертатися на самому початку – з появою перших симптомів.

Афоризм дня: і сам у полі воїн.

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб і стосунки дня: зірки не рекомендують укладати шлюби, вони навряд чи виявляться щасливими, та й триватимуть недовго.

Містика дня: можна знімати причину, зроблену на самотність, і вінець безшлюбності.

Табу дня: не варто давати волю емоціям – вони добра не доведуть.

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