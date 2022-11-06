Астрологічний прогноз на 6 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли краще не приймати серйозних рішень – велика ймовірність припуститися помилки. Необхідно звертати увагу на інформацію, що надходить з різних – часом несподіваних – джерел, вона виявиться дуже важливою.

Символ дня: диск.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: активний день.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: електрик, синій, сапфіровий.

Щасливе каміння дня: рубін, червоний опал.

За яку частину тіла відповідає: кров, кровоносна система.

Хвороби дня: все, що надходить в організм, дуже швидко всмоктується в кров, тому важливо обережно вживати лікарські препарати – особливо краплі, до складу яких входить спирт.

Сни дня: сни цієї ночі "висвічують" проблеми, які треба вирішувати.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Афоризм дня: "Егоїзм – такий огидний порок, який ніхто не пробачить в іншій людині і ніхто не визнає в собі" (Генрі Бічер).

Ангел-охоронець дня: Оргус – зміцнює дружні стосунки, допомагає встановлювати потрібні зв'язки.

Магія та містика дня: можна – і потрібно – опрацьовувати карму.

Табу дня: небажано вирушати в поїздки – вони навряд чи виявляться вдалими.

Читайте також: