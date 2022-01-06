Астрологічний прогноз на 6 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: кардинальні життєві зміни, які можуть відбуватися цього дня, пов'язані не з новими шансами та можливостями, а з використанням колишніх, щоправда, добре перероблених.

Символ дня: єдиноріг.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Число дня: 5.

Колір: блакитний.

Камені дня: бірюза, мармур, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: травна система.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, не можна залишати поза увагою – вони загрожують серйозними ускладненнями.

Афоризм дня: "Енергія може породжуватися лише напруженою єдністю протилежностей" (Карл Густав Юнг).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб і взаємини дня: шлюб укладати не слід, а ось призначати романтичне побачення не лише можна, а й потрібно.

Містика дня: можна проводити магічні обряди на залучення любові та удачі у бізнесі та торгівлі.

Табу дня: не можна демонструвати оточенню свої злість та агресію.

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