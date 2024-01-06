Астрологічний прогноз на 6 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для нових починань, до того ж, чим грандіознішими вони будуть, тим успішнішими в результаті виявляться: оскільки на календарі вихідний, йтиметься, насамперед, про домашні турботи.

Символ дня: Вулкан.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: жовтий, бурштиновий, медовий, теракотовий.

Щасливе каміння дня: малахіт, гросуляр.

За яку частину тіла відповідає: лімфатична система.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть тривати довго і призвести до серйозних ускладнень, особливо якщо займатися самолікуванням, тому його необхідно уникати – втім, як і завжди.

Харчування дня: від рідини у будь-якому її вигляді – навіть якщо йдеться про супи – краще відмовитися,

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Магія та містика дня: можна звертатися за допомогою до язичницьких та античних богів.

Сни дня: сни нинішньої ночі підкажуть про те, в якій сфері діяльності на людину чекає успіх – як професійний, так і фінансовий.

Табу дня: від поїздок – навіть короткочасних – краще відмовитись.

Цитата дня: «Уява – це початок створення. Ви уявляєте те, чого бажаєте; ви бажаєте того, що уявляєте; і, нарешті, ви створюєте те, чого бажаєте» (Бернард Шоу).

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