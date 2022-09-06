Астрологічний прогноз на 6 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: всі сили зірки рекомендують спрямувати на творення, оскільки руйнування не вітаються, тож рано чи пізно людина, дії якої мають негативний підтекст, отримає покарання у вигляді бумеранга. Протипоказаний сидячий, малорухливий спосіб життя, оскільки він суперечить загальному настрою місячної доби.

Символ дня: лабіринт.

Стихії дня: Вогонь, Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: смарагдовий, малахітовий.

Щасливе каміння дня: опал, сердолік.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: велика ймовірність як загострення хронічних захворювань, так і появи нових – і в цьому, і в іншому разі без допомоги лікаря не минеться.

Сни дня: сни нинішньої ночі підкажуть, яким – правильним чи неправильним – шляхом йде в житті людина, чи їй щось треба в цьому сенсі підкоригувати.

Афоризм дня: "Чесність – єдина річ, якій не була знайдена гідна заміна" (Наполеон Гілл).

Геометрична фігура дня: квадрат.

Ангел-охоронець дня: Белом – поєднує закохані серця.

Магія та містика дня: можна проводити підготовку до магічних обрядів, але здійснювати їх сьогодні не варто – час для цього ще не настав.

Табу дня: не варто використовувати в побуті гострі предмети.

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