Астрологічний прогноз на 6 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має наступні характеристики:
Астрологічна порада дня: всі сили зірки рекомендують спрямувати на творення, оскільки руйнування не вітаються, тож рано чи пізно людина, дії якої мають негативний підтекст, отримає покарання у вигляді бумеранга. Протипоказаний сидячий, малорухливий спосіб життя, оскільки він суперечить загальному настрою місячної доби.
Символ дня: лабіринт.
Стихії дня: Вогонь, Земля.
Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.
Щасливе число дня: 2.
Щасливі кольори дня: смарагдовий, малахітовий.
Щасливе каміння дня: опал, сердолік.
За яку частину тіла відповідає: хребет.
Хвороби дня: велика ймовірність як загострення хронічних захворювань, так і появи нових – і в цьому, і в іншому разі без допомоги лікаря не минеться.
Сни дня: сни нинішньої ночі підкажуть, яким – правильним чи неправильним – шляхом йде в житті людина, чи їй щось треба в цьому сенсі підкоригувати.
Афоризм дня: "Чесність – єдина річ, якій не була знайдена гідна заміна" (Наполеон Гілл).
Геометрична фігура дня: квадрат.
Ангел-охоронець дня: Белом – поєднує закохані серця.
Магія та містика дня: можна проводити підготовку до магічних обрядів, але здійснювати їх сьогодні не варто – час для цього ще не настав.
Табу дня: не варто використовувати в побуті гострі предмети.
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