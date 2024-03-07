Астрологічний прогноз на 7 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: цього дня не варто розпочинати реалізацію нових проєктів, особливо фінансового спрямування: замість прибутку вони принесуть збитки.

Символ дня: Жаба-мандрівниця.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: блакитний, сіро-блакитний, перловий.

Щасливі камені дня: жадеїт, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: стегна.

Хвороби дня: ймовірне загострення хронічних захворювань, лікувати які необхідно, спираючись на колишні рекомендації лікаря.

Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватися помірності, водночас м'ясо потрібно замінити рибою та овочами.

Стрижка дня: стригтися цього дня не лише можна, а й потрібно.

Магія та містика дня: можна робити захисні та любовні талісмани і обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі наочно «пояснять» людині, що в її житті та характері сприяє її духовному зростанню.

Табу дня: важливо уникати неуважності – велика ймовірність потрапити у неприємну ситуацію.

Цитата дня: «Людина відчуває сенс і мету свого життя, лише коли усвідомлює, що потрібна іншим» (Стефан Цвейг).

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