Астрологічний прогноз на 7 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто ухвалювати важливі рішення та конфліктувати з оточенням – ні те, ні те до добра не доведе. Велика ймовірність через поганий настрій сказати неприємній людині все, чого він вартий, проте важливо чинити опір останнім силам.

Символ дня: Дерево знання.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Число дня: 4.

Колір дня: смарагдовий, малахітовий.

Камені дня: агат, амазоніт, зелений нефрит.

За яку частину тіла відповідає: горло.

Хвороби дня: недуга, яка дала про себе знати цього дня, може тривати довго, до того ж загрожує серйозними ускладненнями, тому, почавши почуватись погано, необхідно одразу ж вживати заходів. Хірургічне втручання – насамперед на вразливу у цей день гортань – необхідно перенести на інший час.

Афоризм дня: "Хто володіє інформацією, той має світ".

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб і стосунки дня: заручини чи офіційне укладання шлюбу краще перенести на інший день.

Містика дня: можна знімати пороблення, робити відвороти та обереги.

Табу дня: небажано працювати в колективі – спілкування з колегами може призвести до конфліктів.

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