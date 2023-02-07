Астрологічний прогноз на 7 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від початку нових справ краще відмовитись, треба продовжувати роботу над тими, що були розпочаті напередодні. Дані, які надаватимуть інші люди, необхідно перевіряти – велика ймовірність того, що хтось навмисне вирішить ввести в оману.

Символ дня: мавпа.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: зелений, салатовий, колір молодого листя.

Щасливі камені дня: кахолонг, опал, шпинель.

За яку частину тіла відповідає: нирки, шкіра.

Хвороби дня: захворювання, що розпочалися цього дня, тривають довго, але минають без наслідків та ускладнень. Не можна займатися самолікуванням – потрібні препарати має прописати лише лікар.

Харчування дня: жирні та м'ясні страви необхідно замінити зеленню, овочами та фруктами.

Стрижка дня: стрижка цього дня – категоричне табу.

Магія та містика дня: необхідно читати змови проти пристріту та пороблення.

Сни дня: сни нинішньої ночі розкажуть людині про те, що їй необхідно змінити у своєму житті, щоб покращити його якість.

Табу дня: не можна давати волю шкідливим звичкам – особливо курінню.

Афоризм дня: "Спокій – не що інше, як належний лад у думках" (Марк Аврелій).

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