Астрологічний прогноз на 7 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: потужний приплив енергії, який люди відчувають у цей час, уможливлює реалізацію будь-яких проєктів – як нових, так і започаткованих раніше.

Символ дня: фонтан.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: янтар, бірюза.

За яку частину тіла відповідає: серцево-судинна система.

Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, минають швидко і не залишають серйозних наслідків, особливо якщо лікування було розпочато вчасно.

Харчування дня: м'ясо потрібно замінити овочами та фруктами.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали та читати змови, які закликають успіх у бізнесі та фінансах.

Сни дня: у снах цієї ночі часто можна побачити померлих родичів – можливо, вони хочуть дати пораду чи щодо чогось застерегти.

Табу дня: небажано вирушати у поїздки.

Цитата дня: «Чому ми не закохуємося щомісяця в когось нового? Тому що у разі розлуки нам довелося б втрачати шматочок власного серця» (Зігмунд Фройд).

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