Астрологічний прогноз на 7 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у будь-якій справі – як професійній, так і побутовій – важливий не результат, а процес: якщо він приноситиме задоволення, то і підсумок перевершить усі очікування. Будь-які рішення, хоч би які сфери життя та діяльності вони стосувалися, необхідно приймати виважено – поспішні висновки можуть виявитися помилковими.

Символ дня: лабіринт.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливий день: 2.

Щасливий цвіт дня: зелений, малахітовий.

Щасливе каміння дня: селеніт, сердолік.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: хвороби, що починалися як легкі, можуть стати небезпечними, тому лікувати їх необхідно відразу – негайно.

Сни дня: сни нинішньої ночі показують людині, на скільки відсотків вона використовує свій професійний і творчий потенціал: сновидіння з гарним сюжетом свідчить про те, що вона знаходиться на правильному шляху – і навпаки.

Афоризм дня: "Хто відчуває власну привабливість, той стає привабливим" (Іоганн Вольфганг фон Гете).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Ангел-охоронець дня: Белом – поєднує люблячі серця.

Магія та містика дня: будь-які магічні обряди принесуть бажаний результат.

Табу дня: необхідно обережно поводитися з колючими та ріжучими предметами.

Читайте також: