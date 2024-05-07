Астрологічний прогноз на 7 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: перший день Гекати чи «темного Місяця», коли супутника Землі на небі не видно. Має потужну негативну енергію, з якою складно впоратися, але обставини не варто вважати вироком: головне, ні з ким не сваритися і не конфліктувати.

Символ дня: Гідра.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: змійовик,перламутр.

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть становити серйозну небезпеку – потрібно не тільки одразу ж звернутися до лікаря, а й відмовитись – хоча б на якийсь час! – від шкідливих звичок: алкоголю, куріння, надмірного вживання кави – однієї-двох чашок буде цілком достатньо.

Харчування дня: харчування потрібно звести до мінімуму – перевантажувати шлунок не рекомендується.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: в саду та городі можна робити тільки те, що не має безпосереднього стосунку до рослин – наприклад, облаштовувати заміську ділянку або розпушувати землю.

Магія і містика дня: не варто ворожити без нагальної потреби, якщо ж така потреба виникне, то ставити потрібно тільки справді важливі запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі не нестимуть смислового навантаження, тому – навіть якщо вони виявляться неприємними – не варто звертати на них увагу.

Табу дня: щоб стати жертвою шахраїв, не можна відповідати згодою пропозиції легкого заробітку.

Цитата дня: «Наводити лад треба тоді, коли ще немає неспокою» (Лао-Цзи).

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