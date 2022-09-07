Астрологічний прогноз на 7 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для добрих справ – здійснені сьогодні, вони повернуться сторицею до того, від кого йдуть. На надмірну емоційність людей навколо не варто реагувати відповідним чином, та й самим краще ні на кого не злитися.

Символ дня: серце.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: бірюзовий, морської хвилі.

Щасливе каміння дня: лазурит, перламутр.

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: бажано уникати емоційних та психологічних навантажень, пам'ятаючи про те, що всі хвороби від нервів – такі прояви людської натури можуть спричинити серйозні захворювання.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і здійснюються протягом тижня.

Афоризм дня: "Кохання, яка бажає бути лише духовним, стає тінню; якщо ж воно позбавлене духовного початку – стає підлістю" (Генрік Сенкевич).

Геометрична фігура дня: вертикально витягнутий прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Ломадор – омолоджує та збільшує кількість годин у добі.

Магія та містика дня: можна проводити магічні дії й обряди, що використовують магічну та цілющу силу води.

Табу дня: не можна проливати воду.

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