Астрологічний прогноз на 7 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: агресивними можуть стати навіть спокійніші люди – їх здолають спокуси та інстинкти, тому необхідно зберігати спокій, а до оточення виявляти максимальне терпіння.

Символ дня: Цербер.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: помаранчевий, теракотовий, кораловий, медовий, апельсиновий, горобиновий, бурштиновий.

Щасливе каміння дня: крокодиліт, чорний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: усі захворювання цього дня пов'язані з ослабленням імунітету, тому важливо берегтися – особливо це стосується простудних та вірусних захворювань.

Харчування дня: м'ясо та рибу краще замінити овочами, фруктами та кисломолочними продуктами, а від спиртного – як, втім, і куріння – краще відмовитися.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: працювати бажано з наземною частиною рослин, коріння – щоб уникнути травмування – краще не чіпати.

Магія та містика дня: можна виставляти захист проти чужої заздрості та злості.

Сни дня: будь-який сюжет снів потрібно сприймати з точністю навпаки.

Табу дня: не можна ні з ким конфліктувати, краще відійти вбік і дати ворогові захлинутися власною злістю.

Цитата дня: «Немає нічого трагічнішого в житті, ніж абсолютна неможливість змінити те, що вже зроблено» (Джон Голсуорсі).

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