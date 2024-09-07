Астрологічний прогноз на 7 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно з великою обережністю ставитись до нових починань – вони можуть дати результат, протилежний тому, що замислювався спочатку.

Символ дня: Кабан, що риє землю.

Стихія дня Земля.

Щасливий колір: індиго, аквамарин.

Щасливі камені дня: бурштин.

За якусь частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, зумовлені зниженням імунітету – необхідно подумати про те, як підняти його рівень.

Харчування дня: не можна голодувати, можна їсти молочні та кисломолочні продукти, каші.

Стрижка дня: день сприятливий для будь-яких маніпуляцій із волоссям.

Дачні роботи дня: успішними виявляться будь-які садово-городні роботи.

Магія та містика дня: можна проводитиритуали, що залучають любов, дружбу та фінансовий успіх.

Сни дня: сенс снів нинішньої ночі безпосередньо залежить від їхнього сценарію: хороший сюжет говорить про те, що в житті людини все гаразд, і навпаки.

Табу дня: не можна нікому показувати роздратування, агресія і лють.

Цитата дня: «Не варто ставити хрест на собі, своєму щастя, можливості їхнього набуття ні в якому віці. Зміни на краще можуть відбутися завжди, будь-якої миті»(Річард Гір).

Читайте також: