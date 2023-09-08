Астрологічний прогноз на 8-9 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у 24-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, не можна руйнувати, а можна лише будувати і творити. Особливо успішними обіцяють бути фінансові справи, тож необхідно "ловити" сприятливий момент.

Символ дня: скеля.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: лимонний, лаймовий, жовтий, золотий, пісочний.

Щасливі камені дня: цитрин, повітряний обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: зона пахв.

Хвороби дня: недуги, що почалися цього дня, можуть бути тривалими й загрожують серйозними ускладненнями, тому – в разі погіршення самопочуття – необхідно одразу ж звернутися до лікаря: самолікування категорично не дозволяється.

Харчування дня: можна включати до раціону навіть ті продукти, які дієтологи зазвичай не рекомендують до вживання; єдине правило, якого варто дотримуватися – не можна зловживати їхньою кількістю. Рідина в цей час матиме властивість застоюватися в організмі, тому краще скоротити її вживання.

Стрижка дня: день категорично невдалий для стрижки.

Дачні роботи дня: можна прикрашати сад та упорядковувати заміську ділянку.

Магія й містика дня: можна звертатися по допомогу до язичницьких богів, читаючи відповідні замовляння та проводячи обряди.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають корисними – в них міститься підказка щодо того, як вчинити в ситуації, що склалася.

Табу дня: не можна переїжджати з квартири на квартиру і навіть просто пересувати вдома меблі.

Цитата дня: "Думати – найважча робота. Напевно, тому так мало людей цим займаються" (Генрі Форд).

Читайте також: