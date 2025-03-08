Астрологічний прогноз на 8 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна рада дня: незважаючи на понеділок: небажано приступати до реалізації нових проектів, навіть якщо вони стосуються лише домашнього господарства.

Символ дня: Нетопір.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір: коричневий, шоколадний.

Щасливі камені дня: олександрит, чорні перли.

За якусь частину тіла відповідає: серце, судини.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня найчастіше пов'язані із серцево-судинною системою – важливо вчасно приймати прописані лікарем ліки.

Харчування дня: через можливість харчового отруєння необхідно відмовитися від прострочених продуктів, вуличної їжі та фастфуду.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна пікірувати розсаду.

Магія та містика дня: не можна займатися любовною магією– результат може бути прямо протилежним очікуваному.

Сни дня: н варто боятися неприємних снів — вони не несуть нічого поганого, можуть дати важливу життєву підказку.

Табу дня: не можна спілкуватися з незнайомими людьми – така зустріч може призвести до неприємних наслідків.

Цитата дня: Хто зрозумів життя, той не поспішає(Мацу Басе).

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